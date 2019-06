Kylian Mbappé se souviendra certainement de sa dernière rencontre de la saison!

Le joueur du PSG a vécu une fin de saison compliquée. Exclu de la finale de Coupe de France à la 118ème minute de jeu, le Parisien avait gâché sa fin de saison d'une suspension de trois matchs à cause d'un très vilain geste. Son enième passage par l'Equipe de France aurait pu être une façon d'oublier une fin d'exercice catastrophique en club. En vain.

Lors du déplacement en Turquie, Kylian Mbappé n'avait pas réalisé un bon match. Il n'a pas frappé une seule fois au but. Les Bleus s'étaient inclinés 2-0. Face à Andorre, l'Equipe de France a voulu redorer le blason en faisant appel à sept remplaçants. Seuls Mbappé, Griezmann, Pogba et Lloris restaient dans le onze de base. Si tout avait bien commencé pour Mbappé, qui a rapidement inscrit le 100e but de sa carrière avant de donner un assist, la suite de la soirée était moins rose.

En fin de match, il a voulu déstabiliser ses opposants directs de plusieurs passements de jambe. Il marchera sur la balle pour devenir la risée des réseaux sociaux.

Ensuite, après la rencontre, il passait en zone mixte où il portait sa capuche et sa casquette. Un joueur d'Andorre lui a retiré sa capuche avant que Griezmann ne lui dise de retirer aussi sa casquette. Le Parisien n'a visiblement pas apprécié le geste de son adversaire à qui il a adressé un regard noir.

Cette petite scène n'a pas dû plaire au champion de France.