Le footballeur anglais et italien devient une denrée rare : moins nombreux à domicile… et à l’étranger

La Premier League est devenue un championnat tellement attractif et compétitif que les équipes sont composées de deux tiers de joueurs venus de l’étranger. Ce taux grimpe surtout dans certains clubs comme Fulham et Wolverhampton, qui ne comptent respectivement que deux et quatre Anglais au sein de leur effectif. Même le meilleur élève de la classe, Everton, possède tout de même 44 % d’étrangers (11 sur 25).

En réalité, les places en Premier League étant “squattées” par des étrangers (9 % de Brésiliens, 8 % de Français, 7 % d’Espagnols et 6 % de Portugais), beaucoup de joueurs formés en Angleterre sont contraints de descendre d’un échelon pour trouver du temps de jeu en espérant un jour remonter dans “leur” ligue qu’ils considèrent évidemment comme la meilleure du monde. En Championship (D2), la balance est déjà meilleure (50 % d’Anglais) et elle augmente en allant encore plus bas, en League One (D3) où 63 % des joueurs sont anglais.

Cela pose forcément la question de la qualité de la formation anglaise – qui est aussi de plus en plus remplie de jeunes joueurs étrangers cherchant à percer par le bas – et des choix stratégiques et sportifs des clubs de l’élite. Lors du dernier mercato hivernal, seuls 19 % des transferts entrants (18 sur 95) étaient des joueurs anglais pour un total de 97 millions d’euros dépensés, soit 12 % du total de dépenses (829 millions d’euros).

”Peut-être que, bientôt, je devrais choisir des joueurs de Championship (D2 anglaise) ou ailleurs”, a déclaré Gareth Southgate qui n’est pas loin de la vérité pour certains postes. “Nous avons quatre arrières gauches en Premier League, donc nous devons commencer à chercher ailleurs.”

Joueurs locaux par championnat ©IPM Graphics

Ce n’est toutefois pas à l’étranger qu’il fera des trouvailles. Seuls 22 joueurs anglais évoluent dans les quatre autres grandes ligues d’Europe. Et aucun en Liga. L’actuelle sélection de Southgate est d’ailleurs composée quasi exclusivement de joueurs de Premier League. Jude Bellingham (Dortmund) étant l’unique exception.

On est donc très loin du réservoir de certaines autres grandes nations européennes. On pense surtout à la France, qui ne compte pas moins de 114 joueurs évoluant dans les quatre meilleures ligues. Le Portugal (66), les Pays-Bas (62) et l’Espagne (52) sont aussi bien lotis. Juste devant la Belgique (41).

Le phénomène anglais est semblable en Italie, deuxième grand championnat comptant le moins de joueurs locaux (37,4 %, mais 63 % en Serie B). La sélection de Roberto Mancini possède d’ailleurs aussi beaucoup d’éléments de Serie A (21 sur 29). La seule différence, c’est que la Squadra utilise davantage ses joueurs évoluant à l’étranger, aussi peu nombreux soient-ils (15 dans les cinq grands championnats). Il a même innové pour ce premier rassemblement de 2023 en convoquant un attaquant italo-argentin qui n’a jamais évolué en Italie : Mateo Retegui.