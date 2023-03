Quel capitaine sera Kylian Mbappé avec les Bleus ? “Chacun est capitaine en fonction de sa personnalité”

À lire aussi

Hugo Lloris, le gardien aux 145 matchs (dont 121 en tant que capitaine) chez les Bleus, a vu Kylian Mbappé hériter de son brassard. “J’ai pris la décision lundi soir. Kylian est habitué à être dans ce groupe depuis un moment. Il ne sera pas seul. Ça se met en place naturellement”, s’est justifié Didier Deschamps qui confirme par ce choix son statut de superstar de la sélection.

"Je ne suis pas le supérieur hiérarchique de Griezmann."

À 24 ans, Mbappé sera un jeune capitaine qui prendra encore davantage de place dans le groupe. “J’ai une parole écoutée dans le vestiaire, il faut l’utiliser de la meilleure des façons”, a-t-il expliqué ce jeudi devant la presse. “On va me voir plus souvent, mais il ne faut pas non plus que je monopolise tout l’espace médiatique.”

Malgré sa réputation de personnage autocentré, l’attaquant du PSG veut se montrer “rassembleur” et “fédérateur”. “Mon obsession est de gagner et on ne gagne pas seul. Les gens ne savent pas le comportement que j’ai dans le groupe. Mais un capitaine, c’est en fonction de la personnalité de chacun. Je veux être tourné vers les autres, laisser la possibilité aux autres de s’exprimer.”

C’est d’ailleurs ce qu’il a déjà fait en organisant une petite réunion avec Antoine Griezmann, l’autre candidat au brassard. “Il était déçu et c’est compréhensible. Mais je ne suis pas son supérieur hiérarchique. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau mondial. S’il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m’assieds et j’écoute.”