Pour cette rencontre, Ralf Rangnick doit faire sans deux de ses trois stars. Le capitaine David Alaba, repris malgré une blessure à l’ischio-jambier depuis le 22 février dernier, ne devrait pas être apte à jouer. L’attaquant de Bologne Marko Arnautovic, joueur le plus capé (106) en sélection, a précocement quitté l’effectif ce mercredi. En cause, une lésion musculaire qui devrait l’éloigner des terrains durant 15 à 20 jours.

Ne reste que Marcel Sabitzer et ses 68 caps qui portera le brassard ce vendredi. Et qui a retrouvé des couleurs après des derniers mois plus compliqués en club. Arrivé en même temps au Bayern Munich que son ancien entraîneur à Leipzig Julian Nagelsmann, le milieu n’a été titularisé qu’à 20 reprises, la faute à la concurrence du duo Kimmich-Goretzka.

Confronté aux blessures de Donny van de Beek et de Christian Eriksen, Manchester United a obtenu le prêt du milieu acheté 15 millions d’euros à la toute fin du mercato d’hiver. "Parfois, dans la vie, il faut prendre des décisions rapides et importantes", a expliqué le milieu sur le site du club. "Dès que j’ai entendu parler de cette opportunité, j’ai su que c’était la bonne pour moi. Je suis un joueur très compétitif, j’ai envie de gagner et d’aider le club à remplir ses objectifs."

Avec sa polyvalence, l’Autrichien s’est rapidement adapté, retrouvant du temps de jeu (9 apparitions dont 5 titularisations) pour mieux se relancer. "C’est un groupe énorme avec une bonne mentalité. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe, de ce club incroyable et je me sens très bien accueilli", a-t-il souligné. "Je reste concentré sur mes objectifs et ceux de l’équipe, je me donne à 100 %."

Sa montée au jeu lors de la finale de la League Cup, remportée 2-0 face à Newcastle, apparaît sans doute comme le point d’orgue de son passage à Manchester United où il a aussi retrouvé le chemin des filets face à Fulham le 19 mars dernier, deux jours après avoir fêté ses 29 ans, pour inscrire son premier but depuis le 22 octobre dernier.

De quoi retrouver la sélection avec du rythme. En espérant lancer cette campagne de la meilleure des manières, au sein d’une sélection qui n’a pas disputé la Coupe du monde après son élimination en huitièmes de finale du dernier Euro.