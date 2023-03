Inconnu mais double champion d’Europe avec “un profil très Real Madrid” : qui est le nouveau patron de la Roja ?

À lire aussi

Le nom de Luis de la Fuente n’était en réalité connu qu’en Espagne. Du moins chez les amateurs de football. Originaire de Haro, dans le nord du pays, l’entraîneur n’a pas connu une aussi grande carrière de joueur que son prédécesseur, mais il a tout de même brillé avec l’Athletic Bilbao en remportant notamment deux titres de champion et une Coupe du roi au début des années 80.

Dès sa retraite à l’âge de 33 ans, Luis de la Fuente a tout de suite accroché avec le coaching. Plus particulièrement auprès des jeunes. Il a commencé à l’académie du FC Séville avant de retourner à Bilbao et d’enchaîner avec Alavès. Et plutôt que de pousser pour s’ouvrir les portes d’une équipe de Liga, l’Espagnol s’est prêté au jeu des sélections de jeunes. Avec succès.

En 2015, il a été sacré champion d’Europe avec l’Espagne U19. Avant de récidiver en 2019 avec les U21. Il aurait même pu remporter le titre olympique à Tokyo en 2021 sans des prolongations en faveur du Brésil en finale. Même s’il est moins étoffé, son CV est donc bien plus que respectable.

Luis de la Fuente a mené l'équipe d'Espagne en finale des JO de Tokyo. (Photo by Tiziana FABI / AFP) ©AFP or licensors

Mais la fédération espagnole a aussi été séduite par son profil de grand connaisseur du vivier espagnol. Il a par ailleurs déjà entraîné une grande partie du groupe de l’équipe première, dont certains ont été champions d’Europe à ses côtés (Rodri, Asensio, Soler, Dani Olmo, Fabian…).

”Il le méritait. Il a travaillé avec beaucoup d’entre nous, mais une nouvelle ère commence maintenant”, a commenté Dani Ceballos qui fait partie d’un petit groupe de joueurs auparavant boudés par Luis Enrique mais désormais de retour avec la Roja. Et paradoxalement, Luis de la Fuente n’a pas vraiment joué la carte de la jeunesse pour ce premier rassemblement.

Kepa (28 ans), David Garcia (29), Borja Iglesias (30), Joselu (32), Nacho (33) et Iago Aspas (35) ont tous été convoqués. Aspas pourrait même devenir le deuxième buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection espagnole, juste derrière Aduriz (35 ans aussi). Son but étant clairement d’apporter de l’expérience (avec Morata capitaine en l’absence de Koke et Jordi Alba) autour de la jeunesse symbolisée par Gavi (18), Balde (19), Pino (20) ou Gil (22). Sans oublier Pedri (blessé) ou Ansu Fati (hors forme).

Quant au jeu proposé, il sera plus direct et plus défensif que celui de Luis Enrique. “Il a des idées très claires sur la façon de jouer. C’est un football plus vertical. Il aime que les joueurs travaillent dur, qu’il y ait du respect et de l’éducation. C’est fondamental pour lui”, observe Ceballos, le médian du Real. ” Il donne de la confiance et de l’affection. C’est très important, ajoute son coéquipier madrilène Nacho. Il a un profil très Real Madrid. Il a beaucoup de confiance en ceux qui sont ici. Et il est très excité de bien faire les choses.”