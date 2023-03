Un nouveau chapitre parfaitement entamé pour les Bleus

Bien sûr, il faudra se souvenir des cinq absents néerlandais, dont Gakpo et de Ligt, touchés par un mystérieux virus, à l’heure de dresser les leçons de ce match. N’empêche, les Bleus se posaient beaucoup de questions avant cette première échéance. Les hommes de Didier Deschamps ont répondu à une partie de ses interrogations.

Un clash entre Mbappé et Griezmann était-il né suite à la décision d’attribuer le bout de tissus au Parisien ? C’est le porteur du brassard qui a délivré une passe décisive à son vice-capitaine après 3 minutes.

À lire aussi

Comment le double champion du monde pouvait-il résister au départ à la retraite internationale anticipée de Varane ? Par une charnière solide où Upamecano a inscrit le deuxième but et où Depay gardera le souvenir d’une soirée monotone à courir derrière Konaté et le Munichois.

Forcément, un match de l’équipe de France sans un coup d’éclat de Mbappé n’a pas la même saveur après son Mondial tonitruant. Le natif de Bondy s’est donc offert un doublé. Maignan a même arrêté un penalty à la dernière minute.

Pour la première de Koeman, les Néerlandais n’ont pas existé et l’on retiendra que leur série en cours (20 matchs sans défaite dans les 90 minutes) a pris fin au Stade de France. Pas de quoi commencer au mieux un deuxième mandat. Pour son homologue, les promesses d’une nouvelle ère restent vives. Elles devront se confirmer lundi à Dublin.