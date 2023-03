Un vent de fraîcheur et une petite révolution tactique pour la Mannschaft, avant d’affronter la Belgique

Très décrié après l’élimination de la phase de poule de la Coupe du monde, le sélectionneur de la Mannschaft a gardé la confiance de sa fédération, mais au prix d’une sérieuse reprise en main de la situation. Il a donc appelé pas moins de six petits nouveaux pour ses deux matchs amicaux, face au Pérou puis à la Belgique : Marius Wolf (Dortmund), Mergim Berisha (Augsbourg), Malick Thiaw (AC Milan), Kevin Schade (Brentford), Josha Vagnoman (Stuttgart) et Felix Nmecha (Wolfsbourg), le petit frère de Lukas, l’ancien Anderlechtois.

”C’est rafraîchissant parce qu’il y a de nouveaux joueurs, ça donne une nouvelle énergie. Nous sommes très satisfaits du développement”, a commenté Hansi Flick.

“C’est toujours un exercice d’équilibre, observe de son côté Joshua Kimmich, promu capitaine en l’absence de Neuer. C’est bien pour nous d’avoir des nouveaux qui vont de l’avant. Nous avions un très bon niveau à l’entraînement et les nouveaux venus y ont énormément contribué.”

”Il est important d’encourager et de challenger les joueurs et de leur donner la chance de se montrer, insiste Flick. Malick Thiaw, vous pouvez vraiment voir qu’il a franchi une étape à l’AC Milan. Félix Nmecha est un joueur qui a des qualités énormes. Mergim Berisha a également montré à l’entraînement qu’il pouvait marquer des buts. Marius Wolf a beaucoup de vitesse sur le flanc et apporte du dynamisme. Ce sont des choses dont nous avons besoin. Josha Vagnoman montre ce qu’on attendait de lui : il a une approche différente pour remplir son poste (d’arrière droit), nous aimons ça.”

Deux attaquants

L’autre grand test sera tactique. Pour la première fois depuis son arrivée à la tête de la Mannschaft en septembre 2021, Flick évoluera avec deux attaquants pour laisser son 4-2-3-1 de côté. “Contre le Pérou, nous jouerons avec Timo Werner et Niclas Füllkrug. Les deux ont très bien combiné à l’entraînement et ont une forte présence dans la surface de réparation.”

La rencontre de ce samedi donnera une indication sur le schéma qui attendra les Diables rouges mardi à Cologne.