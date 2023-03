Qui est Joselu, auteur d’un doublé avec l’Espagne pour sa première sélection à 32 ans : “J’ai l’impression d’en avoir 18”

L’élimination surprise et prématurée de l’Espagne face au Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde a rebattu les cartes. Luis Enrique a dû laisser sa place à Luis de la Fuente, aussi connu en Espagne qu’anonyme en dehors des terres ibériques.

Pour sa première liste, le “Domenech espagnol” a misé sur des joueurs ayant un vécu important en club. Cela a payé face à une Norvège privée d’Haaland même si Kepa a dû s’employer à de nombreuses reprises après l’ouverture du score précoce d’Olmo. C’est finalement Joselu qui a rassuré le champion du monde 2010 en inscrivant un doublé en deux minutes (84e, 85e). Un sauveur méconnu qui a mis du temps avant d’éclore.

Il est né en Allemagne

C’est à 1800 kilomètres de Madrid, la capitale espagnole, que Joselu a vu le jour à Stuttgart. Deux décennies avant sa naissance, ses parents quittent leur Espagne natal pour trouver du travail en Allemagne.

La soeur du joueur naît également sur le sol allemand mais les souvenirs de ce pays resteront fugaces pour le joueur de l’Espanyol Barcelone. À ses trois ans, la famille retourne vivre chez eux à Pontevedra en Galice. Trente ans plus tard, Joselu est devenu le 44e international espagnol à être né en dehors du pays.

Déjà buteur rapide au Real sans jamais y avoir percé

Après avoir réalisé ses classes au Celta Vigo, José Luis Mato Sanmartín de son nom complet est transféré au Real Madrid en 2010. Il ne percera jamais sous le maillot de la Casa Blanca, cantonné au front de l’attaque de l’équipe… réserve. L’attaquant fera tout de même deux apparitions avec l’équipe première.

Lors du dernier match de la saison 2010-2011, le Galicien remplace Benzema à la 84e minute face à Levante. Deux minutes plus tard, il inscrit le huitième but madrilène du jour. Un ratio presque équivalent à celui de ses débuts en équipe nationale ce samedi. Face à la Norvège, le remplaçant de Morata est entré à la 81e minute avant d’inscrire deux réalisations 200 secondes plus tard.

L’amour du maillot, très peu pour lui

Ce passage chez les Madrilènes lui permet toutefois de se faire connaître. Meilleur buteur de D2 espagnol à 22 ans grâce à ses performances avec la Castilla, le longiligne avant d’un mètre 92 obtient son transfert à Hoffenheim contre 6 millions. Il portera ensuite les maillots de Francfort, d’Hanovre, De Stoke City, la Corogne, Newcastle, Alavès et l’Espanyol. Pas franchement un clubman.

Joselu en 2015 sous les couleurs de Newcastle face à Vertonghen. ©AFP

Il a marqué plus que Benzema

S’il a été appelé par de la Fuente, c’est parce que Joselu affole les compteurs en Liga. Cette saison, seuls Lewandowski et Enes ünal ont marqué plus que lui en Espagne. Avec douze réalisations en 23 matchs, le nouveau joueur de la Roja devance des éléments comme Benzema ou Morata, son concurrent en équipe nationale. Preuve de sa régularité, il avait inscrit 14 buts la saison dernière.

Un cadeau parfait pour ses 33 ans

Avec son doublé, le numéro 12 de l’Espagne s’est offert le plus beau cadeau d’anniversaire possible. Celui qui fêtera ses 33 ans ce lundi a marqué des points dans une Roja qui a entamé un nouveau chapitre. “Je n’arrive pas à réaliser, c’est le maximum dont puisse rêver un joueur. Le travail a payé. L’essentiel est d’avoir gagné ce match très important. La vérité c’est que j’ai tout apprécié. Être ici et sentir que l’on me fait confiance. Je crois que j’ai répondu aux attentes. J’ai l’impression d’avoir 18 ans et je veux en profiter”. Il ne reste plus qu’à confirmer ses débuts parfaits en Écosse, mardi.