On vous épargnera tout suspens inutile. En s’imposant en Italie jeudi, l’Angleterre avait déjà réalisé le plus dur après… un match pour atteindre l’Allemagne et son Euro 2024. Depuis l’instauration d’un championnat d’Europe à 24 équipes, les qualifications ne servent presque à rien. Merci l’UEFA.