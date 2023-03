Euro 2024: pourquoi la Norvège peut y croire

Mais Ståle Solbakken, en poste depuis trois ans, débute cette campagne de qualifications pour l’Euro 2024 avec énormément d’ambitions. La preuve par trois.

La qualité de l’effectif

L’actuel sélectionneur dispose des meilleures conditions en termes de joueurs et de talent depuis ces 20 dernières années. L’équipe scandinave réunit puissance physique, technicité et expérience. Parmi les 23 joueurs repris ce mois-ci, 17 d’entre eux évoluent à l’étranger, principalement en Bundesliga (5) sans compter Erling Haaland, absent pour ce début de campagne suite à une blessure à l’aine.

Ce dernier peut d’ailleurs battre le record de buts en sélection durant ces qualifications, lui qui n’est plus qu’à 3 longueurs de Jorgen Juve et ses 33 buts. Le capitaine, Martin Odegaard, plus jeune joueur à avoir évolué sous le maillot norvégien à l’âge de 15 ans et 253 jours, est lui en pleine bourre du côté d’Arsenal. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 27 matchs de Premier League, il est auteur d’une saison exceptionnelle et forme avec Haaland un duo offensif très complémentaire. "Pour moi, il s’agit de le nourrir en ballons autant que je peux. Après, je sais qu’il va marquer surtout s’il est en bonne position", avait-il déclaré au média norvégien VG.

Le milieu de terrain est complété par Fredrik Aursnes, valeur sûre à Benfica (30 rencontres disputées cette saison) et Mohamed Elyounoussi qui évolue aux côtés de Roméo Lavia à Southampton. Défensivement, la paire Strandberg (32 ans et plus vieux joueurs du noyau) – Ostigard (23 ans) allie expérience et jeunesse. Ce dernier évolue à Naples au sein d’une équipe qui tourne très bien et a été titularisé deux fois en Ligue des Champions cette saison. On retrouve aussi trois ex-joueurs de Jupiler Pro League eavec Sander Berge et Kristian Thorstvedt (ex-Genk) ainsi qu’Alexander Sorloth (ex-Gand), doublure d’Erling Haaland.

L’expérience de Solbakken

Pour sa deuxième tentative, le sélectionneur tentera de faire mieux qu’une 3e place lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar. Une campagne qui, sur certains points, était très positive et encourageante pour l’avenir. Lors de la 4e journée, les Norvégiens ont accroché les Pays-Bas à domicile (1-1). Les deux nations ont d’ailleurs terminé avec les meilleures défenses du groupe (chacune 8 buts concédés). C’est étonnamment sur le plan offensif qu’ils ont été décevants avec 15 buts, loin derrière les Néerlandais (33) et les Turcs (27). L’absence de Haaland lors des 4 dernières journées s’était faite ressentir.

Leur match face à l’Espagne

Après leur revers 0-3 face à l’Espagne lors de la première journée, les Norvégiens étaient pourtant positifs suite à la rencontre, à l’image du capitaine: "Nous avons bien joué durant 70 minutes. Seules les 10 premières et dernières minutes n’ont pas été assez bonnes et nous avons encaissé", a déclaré Odegaard au micro de TJ sports, affirmant que "Le score ne reflète pas le déroulement du match."

Pour ce match (déjà) décisif en déplacement face à la Géorgie, ils auront à cœur de ramener leurs premiers points, au sein d’un groupe A plus qu’ouvert pour la 2e place derrière l’Espagne avec la présence également de l’Ecosse et de Chypre.