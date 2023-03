Petar Musa, symbole malgré lui des malaises de la Croatie

Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au onze de base qui a affronté le pays de Galles samedi : il était identique à celui qui a poussé la Belgique hors du Mondial le 1er décembre dernier. À l’unique exception de Dejan Lovren qui a pris sa retraite internationale et laissé sa place dans la charnière centrale à Josip Sutalo.

Pour le reste, Dalic a uniquement changé son 3e gardien, écarté deux joueurs (Jakic et Budimir) et composé sans Sucic (blessé). Il n’a d’ailleurs convoqué qu’un seul petit nouveau : l’attaquant Petar Musa qui, à lui seul, symbolise les différentes problématiques que rencontrent actuellement les Valtreni.

Un renouvellement difficile

La génération Modric (37 ans) – Perisic (34) va être tirée jusqu’au bout. Les deux leaders croates espèrent en tout cas poursuivre jusqu’à l’Euro en Allemagne. Difficile, il est vrai, pour un jeune de prétendre à venir remplacer ces deux joueurs tant qu’ils sont encore actifs. Mais au-delà de ce constat, la Croatie doit commencer à s’inquiéter du faible nombre de talents qui frappent à la porte de l’équipe nationale.

Dans le groupe actuel, aucun joueur n’a moins de 24 ans. Sauf en défense, le seul secteur qui paraît armé à régner durant les dix prochaines années grâce notamment à Gvardiol (21 ans), Stanisic (22), Sutalo (23) ou encore Sosa (25). Le nouvel appelé, Petar Musa, a quant à lui “déjà” 25 ans. Avec 27,4 ans d’âge moyen, la Croatie est d’ailleurs l’une des sélections européennes les plus âgées des éliminatoires, non loin derrière le Monténégro (28,5 ans).

Les regards croates sont tout de même tournés vers le noyau U21 qui participera à l’Euro en juin prochain. Les attaquants Dion Beljo (Augsbourg) et Roko Simic (FC Zürich), ou encore le milieu offensif Martin Baturina (Dinamo Zagreb) font partie des promesses. On se demande néanmoins quand Dalic les fera franchir le cap de l’équipe première.

Pas de successeur à Mandzukic

Livaja, Budimir, Petkovic ou Kramaric. Personne n’a jusqu’à présent été en mesure de prendre la succession de Mario Mandzukic, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection qui officie désormais dans le staff. Sans vraie référence, Zlatko Dalic titularise d’ailleurs quasiment à chaque match un attaquant différent.

Face au pays de Galles, Livaja s’est blessé puis Kramaric a pris le relais. Mais l’attaquant d’Hoffenheim a rapidement fait ressurgir son côté égoïste sans lequel Perisic aurait sûrement offert la victoire aux siens. Malgré tout, Dalic devrait à nouveau faire confiance à Kramaric. Un choix presque par défaut puisque le sélectionneur devra se passer de Petkovic et Livaja (blessés), alors qu’il n’est pas encore prêt à lancer Petar Musa, qui a pourtant joué une partie de la deuxième période samedi.

Doublure de Gonçalo Ramos au Benfica, l’attaquant de 25 ans semble encore trop léger au goût du coach croate, malgré ses 8 buts inscrits cette saison. Un peu à l’instar de Lovro Majer (25 ans) ou Nikola Vlasic (25), deux médians offensifs déjà routiniers de la sélection mais rarement titularisés. Comme si Dalic avait peur de lancer des jeunes joueurs offensifs (plus si jeunes) dans le grand bain.

Il faudra pourtant bientôt songer à le faire. Si le groupe actuel tiendra la route jusqu’à l’Euro, cette petite touche de fraîcheur qui a fait tant de bien à d’autres sélections (la Belgique, la France, l’Espagne ou l’Italie) a cruellement manqué contre le pays de Galles (1-1). Les Croates n’auront d’ailleurs plus vraiment le droit à l’erreur ce mardi en Turquie.