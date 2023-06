Concurrent d’un Diable, marié à une Belge et rappelé par Deschamps pendant sa lune de miel : qui est Boubacar Kamara ?

Recruté par Aston Villa grâce à ses superbes performances à l’OM, le natif de Marseille s’est tout de suite installé dans l’entrejeu de Steven Gerrard. Il a d’ailleurs fait passer un très mauvais début de saison à son nouveau coéquipier Leander Dendoncker, débarqué en fin de mercato estival et qui s’est très vite retrouvé à devoir se battre pour des minutes derrière le Français.

C’est alors que les ennuis ont commencé. Avec une sérieuse blessure au genou qui l’a d’abord empêché de participer au rassemblement des Bleus fin septembre, avant de le priver de la Coupe du monde au Qatar alors qu’il aurait pu profiter des absences de Pogba et Kanté pour s’inviter dans la liste. En parallèle, les mauvais résultats d’Aston Villa ont poussé au départ de Steven Gerrard.

Heureusement pour Kamara, la reprise sous Unai Emery lui a permis de très vite se relancer. “Il a un très un gros potentiel. Il joue bien et il est tellement concentré sur l’amélioration de son jeu, l’amélioration de ses capacités avec et sans ballon. Il s’est développé, en France et ici. Maintenant, il est de ma responsabilité de le faire progresser encore plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent”, a lancé l’entraîneur espagnol, sous le charme.

Mais rebelote en mars dernier avec une nouvelle blessure qui l’a empêché de rejoindre les Bleus et de poursuivre sa saison en club. Ce n’est qu’au début de mois de mai que le Marseillais a pu revenir dans le coup. Tout juste cette fois pour que Didier Deschamps puisse le convoquer à nouveau, douze mois après ses débuts en sélection, pour compenser le forfait d’Adrien Rabiot.

Problème : Kamara n’avait pas vraiment anticipé ce cas de figure. Lorsque le sélectionneur des Bleus l’a appelé en début de semaine, le médian d’Aston Villa était sur le point de prendre l’avion. “On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin. Sauf qu’il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l’avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille”, a raconté sa femme qui est… Belge.

Le 3 juin dernier, le footballeur a dit “oui” à Coralie Porrovecchio, une influenceuse bruxelloise connue pour être une ancienne candidate de téléréalités et finaliste de Miss Belgique 2014. “Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer, avait-elle commenté en apprenant la convocation de son mari. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi…”

Didier Deschamps n’était visiblement pas au courant de cette situation. “Je ne savais pas. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, a-t-il répondu avec le sourire. J’espère que Madame ne m’en voudra pas trop.” C’est donc avec un voyage à Faro pour affronter Gibraltar puis un match au stade de France que Kamara célébrera son mariage, avant de reprogrammer son vrai voyage.