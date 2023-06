L’Angleterre s’est trouvé un nouveau numéro 10 : “On en avait parlé au téléphone il y a un mois”

”Nous en avons parlé il y a environ quatre semaines au téléphone et je pense qu’il en a été enthousiasmé, a confié le sélectionneur Gareth Southgate vendredi soir après avoir surpris son monde en titularisant à Malte (0-4) le joueur de Liverpool dans l’entrejeu avec le numéro 10 sur le dos. Il a montré exactement ce à quoi on s’attendait. Il nous donne quelque chose de différent de nos autres milieux de terrain.”

En l’absence de Jude Bellingham (blessé), Trent Alexander-Arnold a pu s’exprimer dans un rôle qu’il n’avait que très peu connu avant cette saison. Gareth Southgate l’avait uniquement testé au milieu en 2021 contre Andorre. Ce à quoi Jürgen Klopp, son entraîneur à Liverpool, avait répondu qu’il était surprenant de vouloir déplacer le meilleur arrière droit du monde.

guillement C'est un endroit où j'aime jouer et où je me vois jouer.

Il n’y a toutefois que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Durant cette deuxième partie de saison, le manager des Reds l’a souvent utilisé dans un rôle hybride : il débutait les matchs à l’arrière droit mais avançait dans l’entrejeu en possession de balle. Ce qui lui a permis de mieux exploiter son incroyable touche de balle, sa faculté de projection et sa belle finition (il a inscrit une superbe frappe) tout en minimisant ses carences défensives.

”C’est un endroit où j’aime jouer et où je me vois jouer. Je n’ai pas beaucoup évolué à ce poste, mais c’est confortable et naturel, a réagi au micro de Channel 4 le joueur de Liverpool qui sait que son avenir en sélection se trouve probablement davantage à ce poste. Je veux m’intégrer dans cette équipe et être un nom régulier sur la feuille de match. “

Ce lundi soir face à la Macédoine du Nord, Gareth Southgate devrait à nouveau en profiter pour habituer Alexander-Arnold à ce poste. Et ensuite ? “Une grande partie de ce qui se passera dépendra de son club, car le fait qu’il y ait joué un peu, sur les possessions de ballon, l’a aidé dans sa transition”, pense Gareth Southgate.