Sans le grand Zlatan Ibrahimovic, qui a renoncé à un mois de l’Euro, la mission s’annonce rude pour les Suédois. À peine sorti de sa retraite internationale en mars dernier en vue de jouer cette phase finale, Ibra n’aura pas ce privilège. Le buteur du Milan AC a été contraint de renoncer au plus gros événement sportif de l’année à cause de sa blessure au genou encourue face à la Juventus. Si cette nouvelle a plombé le moral de tous les amoureux du ballon rond, surtout celui du peuple suédois, ce mauvais coup du sort pourrait mettre un peu plus en lumière l’une des plus belles promesses du Vieux Continent. Alexander Isak ou "Mini-Zlatan", porte ce surnom depuis son arrivée dans le monde professionnel. (...)