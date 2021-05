Avant l'Euro, la DH vous présente le joueur à suivre pour chacun des 24 pays participants. Pour l'Espagne : Aymeric Laporte.

Chaque sélection réserve son lot de surprises. Concernant l’Espagne, il y en a eu deux. Des énormes même ! Tout d’abord la non-sélection du capitaine et meilleur défenseur du monde Sergio Ramos. Ensuite la sélection d’Aymeric Laporte. Le Citizen ayant fait le choix de porter le maillot rouge de l’Espagne au détriment du bleu de la France. Aymeric Laporte s’est exprimé sur son choix de ne pas représenter la France dans les années à venir. "Merci à tous pour vos messages de soutien. Tout le monde le sait, la situation est ce qu’elle est, et je suis très honoré et très fier d’avoir la confiance du sélectionneur espagnol."

Aymeric Laporte aurait dû connaitre une aventure avec les Bleus. Mais l’histoire entre la France et le joueur de 27 ans ressemble finalement à une succession de rendez-vous manqués. Didier Deschamps a convoqué Aymeric Laporte à trois reprises en équipe de France entre 2016 et 2019. Mais le joueur de City a joué de malchance et s’est blessé au moment où DD souhaitait le lancer dans le bain...

Cependant, cette naturalisation pour l’Espagne n’est pas due au hasard. Aymeric Laporte a du sang espagnol dans les veines grâce à un de ses grands-parents. Il a été repéré dans son Pays basque par l’Athletic Bilbao lors de son adolescence (15 ans). À Bilbao, le défenseur allait bien au lycée français entre ses deux entrainements de la journée. Le joueur de Pep Guardiola a donc vécu une grande partie de sa vie en Espagne vu qu’il a quitté le pays qu’en janvier 2018. (...)