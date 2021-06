Un quinquennat passe vite. Pourtant, tout le monde se souvient des scènes de liesses qui émanaient du clan portugais un soir d’été 2016 au Stade de France.

Sans briller et après être sorti in extremis en leur qualité de meilleur troisième d’une poule peu relevé comprenant la Hongrie, l’Islande et l’Autriche, les Portugais avaient fini par montrer leur résilience en décrochant le premier trophée de leur histoire après une réalisation d’Eder en prolongation face au pays hôte, le 10 juillet 2016.

Souvent maudite, la Seleçao avait su dompter un destin compliqué. La blessure de Cristiano Ronaldo au début de la finale face à la France les avait paradoxalement galvanisés. Au bord de la pelouse parisienne, personne ne pouvait vraiment déterminer qui de Fernando Santos ou de la star de Madère coachait la sélection contre les Bleus.

"Ce n’est pas pareil quand tu gagnes quelque chose pour ton pays car y décrocher un trophée est plus difficile. L’Euro est sûrement la compétition la plus importante de ma carrière", confie le joueur de la Juventus.