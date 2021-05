"J’ai fait des erreurs dans ma vie. J’ai pris et distribué de nombreux coups de poing et ça m’est retombé dessus d’innombrables fois."

C’est par ces mots que Memphis Depay commence son autobiographie (Le cœur d’un lion) qui est sortie dans les kiosques il y a un peu plus d’un an. Des mots lourds de sens qui collent parfaitement au personnage, à la fois attachant, arrogant et tellement complexe à cerner. Certainement l’un des plus doués et talentueux de sa génération, il n’a pourtant pas encore exploité tout son potentiel alors qu’il vient de fêter ses 27 ans. Entre frasques, transfert loupé à Manchester United et éclairs de génie, le Lyonnais, en fin de contrat cette saison, déchire les passions autour de lui.



(...)