Tout vient à point à qui sait attendre. Né à Stroumitsa, en Macédoine, le 27 juillet 1983, Goran Pandev (37 ans) n’y croyait plus. Mais cet été, pour la première fois de sa carrière, et de l’histoire de son pays d’ailleurs, il va prendre part à une phase finale d’une compétition internationale. Jusque-là, jamais la Macédoine du Nord n’avait eu la chance d’y participer, un véritable crève-cœur pour le buteur maison qui, contrairement à son pays, a vécu une carrière riche de titres. Tel un symbole, c’est lui, l’icône d’un pays, qui a offert cette qualification improbable en marquant le but décisif face à la Géorgie en barrage pour envoyer la Macédoine du Nord à l’Euro. Meilleur buteur de l’histoire du pays (36 goals) et recordman du nombre de sélections (114), Goran Pandev va avoir une occasion unique de terminer sa carrière en apothéose en braquant les projecteurs sur son pays, chose qui semblait improbable il y a encore quelques années.



