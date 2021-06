C’est un don réservé exclusivement aux génies. Celui de repousser les barrières du temps et de se construire rapidement un palmarès hors du commun. La France avait déjà appris à faire connaissance avec un monstre de précocité en la personne de Thierry Henry. Champion du monde à 20 ans, l’ancien adjoint de Roberto Martinez s’était totalement révélé le temps d’un été 98, devenu au fil du temps comme une Madeleine de Proust pour tous supporters tricolores.

La nostalgie inhérente à cette réminiscence n’a plus lieu d’être avec l’éclosion de Kylian Mbappé. En Russie, son âge n’avait pas été un frein, que du contraire. Les Argentins, les Uruguayens, nos Diables et la Croatie avaient pu constater amèrement toute la vitesse et la percussion qui garnissaient les jambes de l’attaquant de 19 ans. À l’instar de son glorieux aîné, le natif de Bondy traînait une arrogance légitimée pour certains par sa puissance et ses qualités, déjà perceptible chez Thierry Henry.

Cette impertinence, renforcée par son statut de champion du monde, a rendu le personnage clivant. Adoré et idolâtré par ses supporters, le Français énerve vite par son attitude ses détracteurs mais le Francilien n’en a cure. Son objectif est de marquer encore l’histoire. Cela passera par la conquête d’un Euro pour imiter ses prédécesseurs qui avaient enlevé le championnat d’Europe il y a deux décennies après avoir conquis leur première étoile.

"Le PSG et l’Équipe de France sont ma priorité. Ma grande ambition est de remporter l’Euro", affirme-t-il alors que la question du Ballon d’or s’était retrouvée sur la table. "Les distinctions personnelles sont justes un bonus."

En DUO avec Benzema ?