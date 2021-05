Comment présenter un homme qui n’est plus à présenter ? Devenu incontournable en sélection polonaise comme en club, Robert Lewandowski affole tous les compteurs qui le concernent avec ses buts à la pelle. Auteur de plus de quarante roses (!) toutes compétitions confondues cette année, le goleador est probablement, à l’heure actuelle, l’attaquant le plus complet au monde avec un certain Karim Benzema. Après avoir loupé son Ballon d’Or en 2020 à cause de l’ère Covid-19, Lewandowski a tout de même été récompensé à la hauteur de ses performances. Il a reçu, comme lot de consolation, le prix "The Best" par la Fifa en fin d’année 2020, le désignant comme Joueur de l’année. Et ce devant Messi et Cristiano Ronaldo s’il vous plaît ! (...)