Persévérance et abnégation, voilà certainement les deux qualificatifs qui décrivent le mieux le jeune Oleskandr Zinchenko (24 ans). Véritable petite pépite du football ukrainien, rien n’a été épargné à celui qui fait aujourd’hui les beaux jours de Manchester City. Sosie non-officiel de notre Kevin De Bruyne national - "de loin, peut-être qu’on se ressemble mais quand on est ensemble, je ne trouve pas. Je suis plus beau que lui de toute manière" -, le latéral gauche a dû surmonter de nombreuses épreuves pour arriver au firmament et avoir l’occasion de laisser exploser son talent aux yeux du monde.

Né à Radomychl le 15 décembre 1996, Oleskandr Zinchenko a effectué sa formation au pays, au sein de l’académie du Shaktar Donetsk, où il brille particulièrement dans les équipes de jeunes. Mais alors qu’un destin doré lui tendait les bras, les aléas de la vie en ont décidé autrement. La guerre du Donbass, ce conflit armé en Ukraine, éclate en 2014, et c’est la vie du jeune homme qui est complètement chamboulée, faisant de lui une victime collatérale de ce conflit.



(...)