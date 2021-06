La France a idéalement débuté son Euro avec une victoire 1-0 sur l'Allemagne à l'Allianz Arena. Les Bleus n'ont été mis en danger que dans les dernières minutes de la rencontre mais ont réussi à tenir le zéro derrière. Pour les joueurs allemands et notamment Joshua Kimmich, la Mannschaft "n'était pas la plus mauvaise équipe." Avant d'ajouter que "les Allemands méritaient un but."

Des propos qui ont fait grincer des dents en France. L'ancien international français Adil Rami, qui avait participé au sacre des Bleus au Mondial 2018, trouve lui que les Allemands "n'ont pas été très intelligents. Tu joues l'équipe de France, tu sais très bien qu'il ne faut pas laisser d'espace", a-t-il expliqué au micro de RMC.

"Tu dois accepter que la France est meilleure que toi et qu'en contre, elle va à 250 km/h", a enchainé Rami. "Si tu ne l'acceptes pas, si tu as ce côté hautain de te dire que tu vas jouer ton football, tu n'es pas très intelligent."

Comment dit-on "seum" en allemand ?