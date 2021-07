Il sera la petite touche belge du quart de finale entre le Danemark et l’Angleterre. Joakim Maehle, passé à Genk entre l’été 2017 et janvier 2021, risque même d’être l’un des Danois les plus en vue pour surfer sur la vague d’un tournoi déjà plus que réussi.

Titulaire lors de chacun des cinq matchs, le joueur de 24 ans est déjà considéré comme un héros dans son pays. Buteur dans le match de la qualification devant la Russie (1-4), il a encore brillé en marquant contre le pays de Galles en huitième de finale (0-4) avant de délivrer une merveille d’assist face à la République tchèque (1-2).