Le plan A paraît clair : l’idée sera d’alimenter Harry Kane, que ce soit via les montées des latéraux ou par des éléments plus créatifs qui seront postés directement derrière la star des Spurs. Kane sait de toute façon évoluer dans plusieurs registres : que ce soit en renard des surfaces, en décrochage, en profondeur ou même en créateur. Le fait qu’il ait à la fois terminé meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League, lors de la défunte saison, en est la meilleure preuve.

En théorie, vu le talent que Southgate a à sa disposition, ce plan devrait être le plus logique. Mais, dans les faits, il ne semble pas encore totalement au point...