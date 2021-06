L’histoire est tragique et a marqué le football belge. Anthony Van Loo n’a pas 20 ans et à peine plus de 20 matchs pros au compteur avec Roulers quand les tests médicaux passés avec son équipe révèlent une arythmie cardiaque.

Un coup sur la tête dont il se relève en se faisant implanter un défibrillateur au niveau du cœur. Une technologie novatrice qui lui a permis de jouer dix ans parmi l’élite. Et qui lui a sauvé la vie. Deux fois.

Deux fois, il est tombé. Sur le terrain. Son cœur avait lâché. Jusqu’à ce que l’appareil s’enclenche, relance son cœur et lui offre l’opportunité de poursuivre sa vie. La seconde fois, en 2018, a toutefois mis un terme à sa carrière de joueur. (...)