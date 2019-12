Les Allemands n'ont pas été vernis. Ils ont hérité du groupe de la mort de l'Euro avec le Portugal et la France. Ce sont donc les champions du monde 2014 et 2018 ainsi que les tenants du titre du précédent Euro qui se retrouveront. Un sacré cocktail explosif qui s'annonce spectaculaire. Amer, Joshua Kimmich s'est emporté dans les colonnes de l'Equipa à propos du tirage.

Le défenseur allemand du Bayern a précisé que "Franchement, j’ai du mal à comprendre le procédé de ce tirage au sort avec une poule qui rassemble les deux derniers champions du monde (France et Allemagne) et le champion d’Europe en titre (Portugal). On se demande vraiment pourquoi nous avons fourni autant d’efforts pour finir la phase de qualification en tête de notre poule. Mais c’est forcément un groupe ultra relevé qui s’annonce spectaculaire, autant pour les joueurs que pour les spectateurs."

Premier match couperet dans ce groupe très relevé opposera les Français aux allemands le 16 juin à Munich.