On a vécu l’interruption de Danemark-Finlande (0-1) suite au malaise cardiaque d’Eriksen depuis le stade Copenhague. Récit.

Il y a des chants qui vous marquent à jamais. Celui des supporters finlandais qui scandent le prénom “Christian” et des supporters danois qui répondent en chœur “Eriksen”, autour d’une pelouse vidée de ses acteurs, fait partie de ceux-là. Car il marque la frontière entre l’heure la plus pénible que nous avons vécue dans un stade de football et un sentiment, beaucoup plus agréable, de soulagement.

Un sentiment qui est né à 19h54, quelques instants après l’annonce que tout le Parken Stadium attendait “Christian Eriksen est dans un état stable et est conscient. Il a été emmené à l’hôpital”