Gareth Bale, ou l’art de créer la polémique en Espagne. À la suite de problèmes au mollet, le Gallois n’a plus joué avec le Real Madrid depuis le 5 octobre dernier. Mais cela ne l’a finalement pas empêché de rejoindre son équipe nationale pour les deux dernières rencontres des éliminatoires.

Cette sélection était évidemment controversée à Madrid. Sa présence dans le onze de base contre l’Azerbaïdjan a encore rajouté un peu d’huile sur le feu. Et comme si ce n’était déjà pas suffisant, Gareth Bale s’est fendu d’une déclaration choc vendredi.

"Il est clair que je suis plus enthousiaste à l’idée de jouer avec le Pays de Galles qu’avec Madrid", a-t-il lancé. "C’est comme jouer avec ses amis un dimanche dans le parc. C’est normal. Ici, je parle ma propre langue et je me sens plus à l’aise."

Ce mardi soir, Gareth Bale remettra le couvert puisqu’il sera encore titularisé par Ryan Giggs. "Je suis prêt à débuter", a-t-il confirmé ce lundi. "Je n’avais pas joué depuis quatre semaines donc c’était important que je me remette en jambes durant 60 minutes samedi."

Le Pays de Galles a son destin entre les mains. Une victoire les qualifierait pour l’Euro. Une défaite offrirait en revanche le ticket à la Hongrie. Mais en cas de partage, c’est la Slovaquie qui pourrait en profiter.