Les deux joueurs de Chelsea ont été isolés du reste de l'équipe après été identifiés comme cas contacts de l'Écossais Billy Gilmour, testé positif au Covid-19. Ben Chilwell et Mason Mount, déjà absents mardi dernier contre la Tchéquie, ont depuis été testés négatifs, mais ils n'ont pas participé à l'entraînement des Three Lions samedi. Ils ont été placés en isolement jusqu'à lundi et suivent pour l'instant un programme individuel.

Harry Maguire, qui avait repris les entraînements en salle jeudi après sa blessure à la cheville, a pour sa part repris les entraînements de groupe.