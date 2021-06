Les huit années passées ensemble sous le maillot du Real Madrid étaient plus fortes qu'un match de l'Euro. Malgré l'enjeu énorme, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo se sont montrés très proches lors du match nul entre la France et le Portugal. Difficile d'oublier un partenaire avec qui les trophées se sont amoncelés. Au total, les deux hommes ont gagné ensemble quatre Ligues des champions, deux Liga et deux Coupes du roi.

Suffisant pour afficher une complicité rare. Au Real, Benzema a été précieux pour Ronaldo et ce dernier ne l'a pas oublié. Peu habitué à ne pas occuper le même camp, le duo s'est échangé des regards et des sourires dès le coup d'envoi.

"C’était un grand plaisir de le revoir. Nous avons accompli tant de choses ensemble au Real Madrid, marqué tant de buts ensemble", a commenté le Français à la fin de la rencontre.

Alors que Ronaldo avait ouvert le score sur penalty, le numéro 19 de l'équipe de France a répondu à son ancien coéquipier en club également sur penalty. Un but symbolique, le premier depuis son retour en sélection, qui valait bien des félicitations de Ronaldo.

Ils n'ont pas attendu la fin du match pour échanger leurs maillots. Dès la mi-temps sifflée, les buteurs ont regagné les vestiaires ensemble en discutant.

En deuxième mi-temps, ils se sont offert chacun un doublé. Le nul arrangeait tout le monde et ils pouvaient se quitter bons amis.

"Ca m'a fait plaisir de le revoir. Nous nous sommes juste souhaités bonne chance pour la suite du tournoi", poursuit Benzema.

Espérons pour nos Diables qu'ils ne se recroisent pas en demi-finale.