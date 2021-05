Près de six après son dernier match sous le maillot des Bleus, Karim Benzema est de retour en équipe de France pour l'Euro. Une surprise de taille dans la sélection que Didier Deschamps avait justifié juste après l'annonce de sa sélection en direct sur TF1 et M6 : "Nous nous sommes vus, nous avons discuté et maintenant nous voulons avancer. Le passé, c'est le passé. Ce qui nous occupe actuellement, c'est le présent et la volonté d'aller vers l'avant ensemble."

Resté muet jusque là, Karim Benzema s'est longuement exprimé dans un entretien accordé au journal L'Équipe. Il est notamment revenu sur la rencontre qui a eu lieu avec le sélectionneur français : "En trois minutes, tout était redevenu comme avant", a expliqué le meilleur buteur du Real Madrid, "Je me suis toujours bien entendu avec Deschamps."

"On s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps", a expliqué Benzema qui n'a pas voulu révélé le contenu exact de la discussion avec le sélectionneur mais qui a senti l'espoir d'une sélection au terme de celle-ci, "c'était une bonne explication, avec des mots importants."

Celui qui portera le numéro 19 durant l'Euro a ajouté qu'il "veut gagner un trophée avec l'Équipe de France", estimant que son intégration "va bien se passer" au sein du groupe des Bleus, "Je ne viens pas en équipe de France pour faire de l'ombre à untel ou prendre la place de quiconque."