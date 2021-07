Ils seront probablement les plus grands supporters anglais de Belgique ce samedi. Saido Berahino et Cameron Humphreys, l’attaquant et le défenseur de Zulte-Waregem, vibreront en regardant certains de leurs anciens coéquipiers.

Berahino a par exemple côtoyé Shaw, Kane, Sterling, Henderson ou Stones soit en équipes nationales de jeunes, soit avec l’équipe première puisqu’il a été appelé une fois en 2014. Quant à Humphreys, il a été formé avec Sancho et Foden à Manchester City et a fait partie du groupe pro avec Stones, Walker ou Sterling.

(...)