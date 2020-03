L'instance européenne a dévoilé un communiqué de presse qui détaille leur plan d'action.

L'Euro postposé d'un an, les organisateurs peuvent maintenant tabler sur la réorganisation de l'événement. Dans un communiqué de presse, l'UEFA explique que "notre équipe travaille dur pour réorganiser la billetterie du tournoi reporté." Elle va plus loin et affirme: "Si vous avez acheté des places pour les matchs, vous pouvez être assuré que si vous ne pouvez pas assister au tournoi en 2021, la valeur nominale de vos billets sera remboursée en totalité. L'équipe de la billetterie sera en contact pour vous donner plus de détails au cours du mois prochain"

Pour ce qui est des hôtels, la réponse est plus floue et l'UEFA se dédouane un peu de cette responsabilité: "Selon l'endroit où vous avez effectué votre réservation, la première étape consiste à savoir quelle politique d'annulation s'applique à votre réservation. Consultez votre e-mail de confirmation ou connectez-vous à votre compte pour en savoir plus. Si vous avez une politique flexible, vous pourrez peut-être annuler votre réservation immédiatement et obtenir un remboursement complet. Il est préférable de continuer à surveiller le site Web de votre fournisseur pour les mises à jour des politiques et de les appeler pour vous renseigner sur vos options."

L'instance européenne adopte la même politique pour les vols d'avions... "Presque toutes les grandes compagnies aériennes ont introduit une nouvelle politique d'exonération des frais de modification pour votre billet d'avion. Visitez le site Web de votre compagnie aérienne ou appelez-la pour connaître les règles exactes."

L'Euro se jouant sur tout le continent pour cette édition spéciale, certains visas devaient être demandés. Notamment pour aller voir les rencontres en Russie. "Si vous avez demandé un identifiant FAN pour assister aux matchs à Saint-Pétersbourg (NDLR et qu'il expire), veuillez garder un œil sur votre boîte email. L'équipe vous contactera directement en temps voulu." Pour les autres, "vous pouvez contacter votre ambassade locale ou demander un nouveau visa. Cependant, notre recommandation est d'attendre que le nouveau calendrier des matches soit finalisé pour évaluer la meilleure option."