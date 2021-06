Avoir la pancarte. La France, championne du monde en titre, l’avait, et elle est tombée dans le panneau. Cela dit, Eddy Merckx n’y échappait pas jadis et il gagnait toutes les courses. Enfin presque…

L’Hexagone s’est réveillé ce mardi avec une solide gueule du bois. Comme après une bonne cuite mais sans avoir bu d’alcool.

Bixente Lizarazu, le consultant numéro 1 au discours à la fois honnête et sans chichis, n’a pas beaucoup dormi. Prolongations et tirs au but à Bucarest et avion très matinal pour rejoindre Londres où il devait commenter, ce mardi soir en compagnie de Grégoire Margotton, Allemagne - Angleterre.

Déjà très lucide au moment de l’élimination, il n’a pas ruminé toute sa courte nuit pour cibler les raisons du couac.