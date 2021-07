Alors que l'Italie se prépare à sa demi-finale de l'Euro contre l'Espagne, sur les réseaux sociaux, c'est une action un peu particulière qui fait le tour du monde. Face à la Belgique, on y voit l'attaquant italien Ciro Immobile s'écrouler dans le rectangle après un contact léger avec Vertonghen. Malheureusement pour la Belgique, quelques secondes plus tard, Barella ouvrait la marque pour les Italiens à la grande joie de... Ciro Immobile qui s'est immédiatement relevé pour aller fêter le but avec ses partenaires.

La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux et le défenseur Leonardo Bonucci s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce lundi. Il a d'abord pris la défense de l'attaquant : "Il a senti qu'il y avait un contact, mais la joie du but fait disparaître toutes les douleurs", a-t-il expliqué, "Ciro est un joueur correct. Ce sont des choses qui arrivent sur un terrain."

Mais quand cette simulation est devenue virale sur les réseaux sociaux, ses équipiers de la Squadra Azzurra n'ont pas manqué de le charrier : "On en a aussi ri entre nous. On s'est bien moqué de lui", a rigolé Bonucci.