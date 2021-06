Les Coupes européennes et du monde de football se suivent mais chaque année, on a pu voir apparaître un gadget qui a rassemblé les foules, des vrais supporters aux amateurs de rassemblement dans les bars ou autour d’un écran géant. On se souvient encore particulièrement de la vuvuzela lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ou, plus proche de nous, de ces housses à rétroviseurs qui ont envahi le parc automobile belge en 2018 !