Dans tous les tournois internationaux majeurs, on peut pointer deux types de grands absents. D’abord ceux dont le pays ne s’est tout simplement pas qualifié pour la compétition. Pour cet Euro 2020, on pense entre autres au gardien Jan Oblak (Slovénie), aux médians Miralem Pjanic (Bosnie) et Sergej Milinkovic-Savic (Serbie), ainsi qu’au terrible buteur Erling Haaland (Norvège). Et puis il y a ceux qui auraient dû en être, mais dont le corps a lâché, plus ou moins récemment.

À la veille du début du tournoi, on s’est prêté à un petit jeu. On a tenté de rassembler un effectif que l’on pourrait coucher sur une feuille de match (onze titulaires et douze remplaçants), mais composé exclusivement de joueurs absents pour cause de blessure ou de maladie.