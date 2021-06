Le milieu de terrain danois a fait un arrêt cardiaque à la fin de la première mi-temps de Danemark et la Finlande. Le joueur a subi un massage cardiaque à même le terrain, pendant de longues minutes, devant les regards inquiets des 22 acteurs et même de son épouse, descendue sur le terrain.

Les deux équipes ont fini par rentrer aux vestiaires pendant que le joueur était évacué vers l’hôpital le plus proche. Notre envoyé spécial a confirmé que Christian Eriksen a bien quitté le stade conscient (comme le montre la photo de l'AFP qui illustre cet article), tandis que le média danois BT.dk a recueilli le témoignage d'une photographe de l'agence Reuters qui l'a vu lever le bras au moment de son évacuation. La star de l'équipe danoise a été transportée à l'hôpital le plus proche dans un état stable grâce à la réactivité des secours.

Christian Eriksen est réveillé et son état reste stable. Il reste hospitalisé pour des examens complémentaires. Le match contre la Finlande reprendra à 20h30. La rencontre reprendra par les cinq minutes restantes de la première mi-temps. Ensuite, un break sera fait avant que la seconde période ait lieu.

Les supporters finlandais, restés en tribune, ont scandé le prénom "Christian" pendant que les fans danois répondaient "Eriksen", selon notre envoyé spécial à Copenhague.