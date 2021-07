Après s’être chargé des rencontres Danemark - Belgique, Slovaquie - Espagne et République tchèque - Danemark, le Néerlandais Bjorn Kuipers a été désigné pour siffler la finale. "J’étais très ému quand j’ai appris que j’étais choisi , a-t-il déclaré à l’UEFA. J’espérais avoir la chance d’arbitrer un jour une finale de l’Euro, et j’ai travaillé dur avec mon équipe pour y parvenir."

Le Néerlandais de 48 ans, arbitre international depuis 2006, sera le premier arbitre des Pays-Bas à diriger une finale de l’Euro. Il n’est toutefois pas novice en matière de grandes compétitions. En plus des trois matchs de cet Euro, il a déjà officié lors de sept finales européennes, dont la finale de Ligue des champions 2014 entre le Real Madrid et l’Atlético.

Plus récemment, il s’est illustré en demi-finale de C1 dans le choc entre Manchester City et le PSG, au tour précédent pour le duel entre Liverpool et le Real Madrid mais aussi dans le huitième de finale entre le Barça et le PSG. Il a également été le quatrième officiel du premier succès de l’Angleterre en phase de groupes contre la Croatie à Wembley.

Mais on se souvient surtout que Bjorn Kuipers était à la baguette à la Coupe du monde 2014 dans le match du groupe D… entre l’Angleterre et l’Italie. La Squadra l’avait emporté 1-2 mais elle ne s’est ensuite plus jamais imposée avec M. Kuipers au sifflet (1 match nul et 2 défaites). À l’inverse, les Anglais restent sur deux victoires consécutives : en quart de finale du Mondial 2018 face à la Suède puis le 31 mars dernier face à la Pologne.