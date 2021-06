En doublant et triplant la mise contre la Hongrie, mardi à Budapest, le Portugais Cristiano est devenu le seul meilleur de l'histoire de l'Euro. Ronaldo a marqué son dixième et onzième but dans une phase finale d'un championnat d'Europe. Ronaldo partageait ce record avec le Français Michel Platini, auteur de neuf buts sur la seule édition 1984.

Ronaldo a atteint ce record en cinq éditions. Il a mis deux buts en 2004, un en 2008, trois en 2012 et trois en 2016 avant ce premier et deuxième but contre la Hongrie.

En commençant le match, il était d'ailleurs devenu le premier joueur à participer à cinq phases finales de l'Euro.