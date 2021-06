Increvable Ronaldo. Face à la France, le joueur de 34 ans a une nouvelle fois montré les crocs. Grâce à deux penaltys, il a permis au Portugal de mener au score puis de revenir face à la France en seconde période. Il inscrit ainsi ses 108e et 109e buts avec son équipe nationale en 177 sélections. Il égale donc le record de Ali Daei. Une performance incroyable et un record établi depuis plus de 15 ans. Pour autant, le Portugais peut encore chasser d'autres records...