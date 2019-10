Énorme désillusion pour le Portugal et Cristiano Ronaldo. Non seulement la qualification n’est toujours pas actée mais la première place du groupe B est désormais envolée. Avec 19 points en poche contre 11 pour les Portugais qui n’ont plus que deux matchs à disputer en novembre, l’Ukraine ne peut en effet plus être rattrapée mathématiquement.

Cette première place des Ukrainiens n’est clairement pas imméritée au vu de ce match au sommet. Même si le Portugal n’a pas été en grande réussite, les joueurs d’Andriy Shevchenko ont été costauds en marquant deux fois en première période. D’abord grâce au buteur du Racing Genk Roman Yaremchuk (6e) puis via son capitaine Andrii Yarmolenko.

Cristiano Ronaldo, lui, a calmé son chagrin grâce à son 95e pion avec le maillot du Portugal sur un penalty obtenu en deuxième période (72e : 2-1). Le quintuple Ballon d’or atteint ainsi le cap des 700 buts en carrière, équipe nationale et clubs confondus. De quoi entrer dans le cercle très fermé des joueurs avec un tel total.