Être le numéro 9 de l’Italie constitue traditionnellement un rôle ingrat et donne rarement la certitude d’avoir un grand nombre de ballons à se mettre sous la dent. Immobile n’a pas dérogé à cette règle, mardi soir, dans un match qui a vu la Squadra renouer avec sa vieille tradition de repli et de solidité défensive face à une Espagne qui lui a confisqué le ballon. L’attaquant de la Lazio a eu un seul ballon transformable en tir : une longue passe aérienne dans la profondeur, qu’il est parvenu à récupérer après un bon coup d’épaule à Laporte, suivie d’une reprise de volée désespérée. Rideau sur ses occasions de but. Dure soirée.

Plus globalement, sa feuille de statistiques renseigne huit passes de ses équipiers*, un seul ballon récupéré, deux petits duels remportés sur douze, aucun dribble abouti en deux tentatives et un total de huit actions réussies pour trente-cinq tentées sur l’ensemble de sa prestation. L’heure de jeu passée par le numéro 17 sur la pelouse de Wembley a été très compliquée, pour ne pas dire plus.