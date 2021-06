Roberto Mancini, le sélectionneur italien, a confirmé samedi que le joueur du Paris Saint-Germain sera titulaire contre les Gallois. Verratti, 28 ans, avait manqué les deux premières rencontres contre la Turquie et la Suisse à cause d'une blessure au genou. "Marco a besoin de jouer", a déclaré Mancini sur le site de l'UEFA. "Il s'est entraîné durant plusieurs jours et il se sent bien. Nous verrons comment il se sentira à la fin de la première mi-temps."

En tête du groupe A avec 6 points, l'Italie n'aura besoin que d'un point contre les Gallois, deuxièmes avec 4 points, pour s'assurer la première place du groupe. "Nous jouerons soit à Londres, soit à Amsterdam en huitièmes", a ajouté Mancini. "Cela ne change rien pour nous. Peu importe l'adversaire, nous jouons toujours pour gagner. Le pays de Galles sera notre troisième match en dix jours et ce ne sera pas facile.