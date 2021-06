Il est coutume de dire que les chiffres ne mentent pas même si, en réalité, on peut leur faire dire n’importe quoi. Ceux-là sont pourtant implacables. En trois championnats d’Europe (2008, 2012 et 2021), Karim Benzema n’a jamais trouvé le chemin du but en 30 tirs. Seuls Andrès Iniesta et Clarence Seedorf, des milieux de terrain, ont fait pire.