La finale de l'Euro s'est mal terminée pour l'Angleterre. Lors de la séance de tirs au but, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous les trois manqué leur envoi, permettant à l'Italie de soulever le trophée.

A la suite de cette défaite, de nombreux fans anglais ont reproché à ces trois joueurs leur échec, mais certains ont été encore plus loin en proférant des messages racistes sur les réseaux sociaux. A Manchester une fresque dessinée en son honneur a même été dégradée.

© AP

L'attaquant anglais a répondu dans un long message publié sur les réseaux sociaux. Et depuis quelques jours les messages de soutiens affluent de toutes parts. Ainsi, sur le mur où est dessiné le portrait de Rashford, les dégradations ont été retirées et remplacées par des centaines de messages pour celui qui fait beaucoup en Angleterre pour la cause des enfants défavorisés.

© AP

© AP

En parallèle à cet immense soutien populaire, le journal The Sun a consacré sa Une aux trois joueurs discriminés avec comme titre : "Vous avez tout notre soutien."