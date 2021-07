Pickford 7,5 Il aurait pu être héroïque. Il arrête le tir au but de Belotti en début de séance puis celui de Jorginho qui aurait pu être décisif. Avant cela, il n’a dû intervenir pour la première fois du match qu’en fin de première période sur une frappe de Verratti. Ensuite, son bon placement sur la tentative d’Insigne (57e) et surtout sa magnifique parade devant Chiesa (62e) ont probablement sauvé au moins un but. Malchanceux sur le but de Bonucci, il a par contre donné quelques sueurs froides (103e et 107e).



(...)