La France a réussi son ultime répétition générale avant l'Euro. Les Bleus ont battu la Bulgarie sans difficulté, devant 5.000 spectateurs au Stade de France. Auteur d'un doublé en fin de match, Olivier Giroud a parfaitement suppléé Karim Benzema, qui s'est blessé en cours de première période. L'attaquant de Chelsea avait donc de quoi se montrer satisfait à l'issue de la rencontre.

Pourtant, dans ses propos à la chaîne L'Equipe, on a pu deviner une pointe de frustration dans le chef de l'attaquant français, lorsqu'on lui faisait remarquer qu'il avait été discret malgré ses deux buts. "J’ai été discret parce que, des fois, on fait des courses et les ballons n’arrivent pas. Je ne prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface", a précisé Giroud à nos confrères.

"Pour le coup, avec deux bons ballons de Ben (Pavard) et de Wissam (Ben Yedder), j'ai pu bien finir mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficaces", a-t-il ajouté.

Sans le citer, Giroud fait sans doute référence à Kylian Mbappé, qui a parfois privilégié la carte personnelle en seconde période, là où son entente est déjà naturelle avec Karim Benzema. Comme le fait remarquer RMC Sport, Mbappé n'a d'ailleurs adressé que deux petites passes décisives à Giroud depuis que les deux joueurs évoluent ensemble en Equipe de France, il y a environ quatre ans. De quoi interroger sur leur réelle complicité. "Je suis très heureux, il n'y a aucune amertume, ne vous inquiétez pas", a cependant ajouté l'homme aux 46 buts sous le maillot tricolore.

Mis au courant des déclarations de son attaquant, désormais deuxième choix en attaque derrière Benzema, Didier Deschamps a, comme toujours, calmé le jeu pour tuer la polémique avant même qu'elle ne naisse vraiment. "Si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels... C’est toujours pareil… ", a soufflé le sélectionneur. "L’attaquant dit je fais, mais ça vient des milieux, les milieux ils vont dire que c’est les attaquants. Il le dit, ça peut arriver. C’est peut-être la vérité certaines fois. Dans certaines situations, c’est la passe qui ne vient pas, d’autres fois c’est le mouvement. Ce n’est pas stigmatiser Kylian ou qui que ce soit."