Deschacht connaît bien Dzyuba, l’atout n°1 des Russes: “Il n’est pas si bon que ça” Euro 2020 Contribution externe © B.D / AFP

Voici, l'analyse de l'ancien Diable Olivier Deschacht.



Je connais bien l’homme qui est soi-disant le plus dangereux de la Russie, ce monstre de Dzyuba. En 2017, en Ligue Europa contre le Zenit, il a été deux fois mon adversaire direct. On s’était qualifiés (2-0 à Anderlecht et 3-1 au Zenit), mais j’étais quand même furieux contre lui à l’issue du second match, à Saint-Pétersbourg. Vous me connaissez, je suis trop émotionnel.