Sa détente à l’horizontale, le bras tendu et la main ferme va vite devenir un classique. Il y a eu recours quelques fois durant cet Euro, pour stopper quelques buts tout faits, à commencer par celui de Kevin De Bruyne, à 0-0, en quart de finale.

Si l’Italie a été sacrée championne d’Europe au terme d’une phase à élimination directe où elle aura eu besoin des prolongations à trois reprises et des tirs au but par deux fois, elle le doit beaucoup à Gianluigi Donnarumma. Le gardien, décisif à deux reprises dans la séance finale dimanche soir, et aidé par son poteau sur la frappe de Rashford, a d’ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi par le Comité des 16 observateurs techniques de l’UEFA où l’on retrouve des Capello, Robbie Keane, Domergue, Cambiasso ou encore Moyes. À 22 ans à peine, le natif de la région napolitaine, a déjà laissé une belle trace dans le football italien et européen. Et ce n’est probablement que le début pour ce phénomène qui s’est révélé aux yeux du grand public durant ce tournoi.